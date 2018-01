Leganés stunt in Bernabéu

Real Madrid heeft alleen de Champions League nog om dit seizoen een hoofdprijs te pakken. De labiele ploeg van coach Zinédine Zidane liet zich in de kwartfinales van de Spaanse beker roemloos uitschakelen door CD Leganés, de nummer dertien van La Liga. De return in Madrid eindigde in 1-2. De eerste wedstrijd in Leganés had Real nog met 1-0 gewonnen.