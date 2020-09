Leeds United en Southampton uitgeschakeld in Carabao Cup, Everton en Fulham wel door

Assist debutant TeteLeeds United en Southampton zijn uitgeschakeld in de Carabao Cup, het tweede bekertoernooi van Engeland. Everton en Fulham wisten zich wel te plaatsen voor de volgende ronde.

Leeds United, dat na zestien jaar terug is in de Premier League en afgelopen zaterdag met 4-3 verloor van Liverpool, ging op Elland Road na strafschoppen onderuit tegen Hull City, dat vorig seizoen juist degradeerde uit het Championship. Mallik Wilks maakte na vijf minuten al de 0-1 voor Hull City, maar Ezgjan Alioski maakte in minuut 93 nog de 1-1 namens Leeds United. Hull City won na een spannende strafschoppenserie echter met 8-9. Namens Leeds scoorde Pascal Struijk wel vanaf elf meter, zijn teamgenoten Alioski en Jamie Shackleton deden dat niet.

Southampton verloor in het eigen Saint Mary's Stadium met 0-2 van Brentford, de Londense club die begin augustus in de finale van de play-offs verloor van Fulham en daardoor niet promoveerde naar de Premier League. Christian Nørgaard en Josh Dasilva scoorden vlak voor rust voor The Bees.

Tete debuteert met assist

Everton begon afgelopen zondag uitstekend aan het nieuwe seizoen met een 0-1 zege bij Tottenham Hotspur en de ploeg van Carlo Ancelotti wist het goede gevoel vanavond vast te houden. Op Goodison Park werd met 3-0 van Salford City, de club die in handen is van een groep van voormalig spelers van Manchester United als Gary Neville, Paul Scholes en David Beckham. Michael Keane kopte in de achtste minuut al raak, waarna Gylfi Sigurdsson en Moise Kean (penalty) in het laatste kwartier nog voor een ruimere zege zorgden.

Fulham won met 0-1 bij Ipswich Town, dat sinds vorig jaar uitkomt op het derde niveau in Engeland. Aleksandar Mitrovic maakte in de 38ste minuut de winnende goal. De Servische spits deed dat op aangeven van Kenny Tete, die afgelopen zaterdag bij de competitiestart tegen Arsenal (0-3) nog niet bij de selectie zat van de Londense promovendus. De 24-jarige rechtsback uit Amsterdam maakte vorige week voor 3,2 miljoen euro de overstap van Olympique Lyon naar Fulham. De ploeg van trainer Scott Parker speelt komende zaterdag in de tweede speelronde van de Premier League de uitwedstrijd bij Leeds United.

Volledig scherm Kenny Tete gaf de assist op Aleksandar Mitrovic. © Pool via REUTERS