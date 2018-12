Lazio weet na zeven wedstrijden weer wat winnen is

Özil begint als aanvoerder tegen Burnley

13:33 Arsenal begint met een flink gewijzigde ploeg aan de thuiswedstrijd tegen Burnley in de Premier League. Coach Unai Emery heeft zes wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het elftal dat vorig weekeinde met 3-2 verloor van Southampton. De grootste verrassing is dat de Duitser Mesut Özil in de basis begint en meteen tot aanvoerder is benoemd.