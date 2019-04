Lazio veroordeelt gedrag ‘geïsoleerde individuen’: ‘Lazio heeft geen racistische fanbase’

Van Dijk in team van het jaar Premier League

12:05 Virgil van Dijk is gekozen in het elftal van het jaar van de Premier League. De verdediger van Liverpool is de enige Nederlander in het team, gekozen door Professional Footballers' Association (PFA), de vakbond voor spelers in Engeland. Van Dijk zou volgens Britse media ook de prestigieuze prijs van speler van het jaar krijgen, maar dat wordt morgen pas officieel bekendgemaakt.