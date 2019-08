Las Palmas moet voetballen, ondanks bosbranden op Gran Canaria

“Ons eiland staat in brand, veel mensen zijn getroffen door wat er deze week is gebeurd”, zei voorzitter Miguel Ramirez van Las Palmas, de club uit de gelijknamige hoofdstad van het Spaanse vakantie-eiland. “Dit is een zwarte dag, de wedstrijd is daardoor naar de achtergrond verdreven. Het was logisch geweest om de wedstrijd uit te stellen, maar van La Liga moeten we spelen. We hebben geen andere keuze. Als bewoners van Gran Canaria zitten we in een trieste situatie, we voelen allemaal de pijn.”