Lanús na knappe comeback tegen River Plate naar finale Copa Libertadores

Club Atlético Lanús, een club in de Argentijnse provincie Buenos Aires, won afgelopen nacht in het Estadio Ciudad de Lanús met 4-2 van topclub River Plate. Zij hadden de return vorige week in Estadio Monumental met 1-0 gewonnen. Vannacht kwam de ploeg van coach Marcello Gallardo door doelpunten van Ignacio Scocco en Gonzalo Montiel na 23 minuten met 0-2 voor in Lanús. Daarmee leek de strijd gestreden in de halve finale.

Comeback

Lanús dacht daar echter anders over. De 37-jarige spits José Sand scoorde kort voor en kort na rust, waarmee de stand weer gelijk kwam. Via doelpunten van Lautaro Acosta en Alejandro Silva in de 62ste en 69ste minuut werd het ook nog 4-2, waarmee Lanús zich alsnog plaatste voor de finale van de Copa Libertadores. River Plate won de 'Zuid-Amerikaanse Champions League' drie keer, in 1986, 1996 en 2015. Voor Lanús is het de eerste finaleplaats in de Copa Libertadores. In de finale wacht zeer waarschijnlijk Grêmio uit de Braziliaanse stad Porto Alegre. Zij wonnen vorige week in de heenwedstrijd met 0-3 bij Barcelona SC uit Ecuador, maar de wedstrijd van afgelopen nacht toonde aan dat er in voetbal niets zeker is.