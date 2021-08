Lang en Vormer scoren voor Club Brugge, Zirkzee op schot voor Anderlecht

Noa Lang opende drie minuten voor rust de score in het Regenboogstadion in Waregem. Aanvoerder Ruud Vormer, begonnen aan zijn achtste seizoen bij Club Brugge, maakte in de 65ste minuut op aangeven van Lang de 0-2. In de tien minuten daarna liep Club Brugge via de Belgische internationals Hans Vanaken en Charles De Ketelaere nog uit naar 0-4.



Bas Dost bleef op de bank bij Club Brugge. De 32-jarige spits uit Deventer moest vorige week in de stadsderby tegen Cercle Brugge (1-1) al genoegen nemen met een invalbeurt van acht minuten. Club Brugge begon de competitie met een 2-2 tegen KAS Eupen voor eigen publiek en won daarna met 0-1 bij het gepromoveerde Royal Union Sint-Gilloise, dat samen met KV Oostende dus verrassend aan kop gaat met negen punten na vier speelrondes. De club uit Brussel won zaterdag met Bart Nieuwkoop als invaller met 2-0 van KV Kortrijk. Oostende won met 2-3 bij RFC Seraing.

Zirkzee scoort voor Anderlecht

Vorige week werd tegen RFC Seraing zijn doelpunt nog afgekeurd, maar Joshua Zirkzee heeft zijn eerste goal voor Anderlecht te pakken. De huurling van Bayern München scoorde voor de rust tegen Cerlce Brugge zelfs al twee keer in het Jan Breydel Stadion en bezorgde zo zijn club de zege: 1-2.

Zirkzee werkte na een klein kwartier een voorzet van Sergio Gómez de bal knap binnen. Dat was de gelijkmaker voor Anderlecht want Olivier Deman was al binnen een minuut doeltreffend voor de thuisploeg. Zirkzee bracht na een halfuur Anderlecht op voorsprong. Zijn afstandsschot belandde via een Cercle-verdediger in het doel.

Zirkzee waarschuwde Vitesse, dat donderdag op bezoek gaat in Brussel voor een uitduel in de play-offs van de Conference League. De club uit Arnhem kent in de aanloop naar de eerste ontmoeting met Anderlecht defensieve problemen. Riechedley Bazoer, Danilho Doekhi en Jacob Rasmussen zijn geblesseerd.

Zirkzee werd in de 86ste minuut gewisseld. Wesley Hoedt speelde de hele wedstrijd voor Anderlecht. Olivier Deman hielp Cercle Brugge al in de eerste minuut aan de openingstreffer.

