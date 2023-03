Lang en Meijer krijgen nieuwe coach bij Club Brugge: Scott Parker al na twaalf duels ontslagen

Scott Parker is al na 67 dagen ontslagen als coach van Club Brugge. De 42-jarige Engelsman was slechts twaalf wedstrijden de baas bij de Belgische kampioen.

Club Brugge won onder leiding van Parker slechts twee wedstrijden. Zes keer was er een gelijkspel en vier keer een nederlaag. Dinsdagavond verloor Club Brugge in de achtste finales van de Champions League met 5-1 bij Benfica, nadat de Portugese topclub de heenwedstrijd in Brugge al met 0-2 had gewonnen. Vrijdagavond ging Club Brugge ook al met 3-0 onderuit bij KV Oostende, waarmee het vertrek van Parker zich al aankondigde. Parker tekende begin dit jaar een contract tot medio 2025, maar na twee maanden is het boek dus al gesloten.

Parker was eerder in eigen land coach van Fulham, waarmee hij promoveerde en degradeerde. Vorig seizoen eindigde hij met Bournemouth als tweede (achter Fulham) in het Championship, maar begin dit seizoen werd hij al na vier speelrondes ontslagen. Bournemouth begon het seizoen nog met een zege op Aston Villa, maar daarna volgde nederlagen tegen Manchester City (4-0), Arsenal (0-3) en Liverpool (9-0).

Schreuder genoemd in Belgische media

Alfred Schreuder, die vorig seizoen halverwege instapte na het vertrek van Philippe Clement en nog kampioen werd met Club Brugge, wordt volgens Belgische media de opvolger van Parker in het Jan Breydelstadion. Parker volgde begin januari in Brugge de ontslagen Carl Hoefkens op. Hoefkens kreeg na drie jaar als assistent de kans om het als hoofdtrainer te proberen, maar ook onder zijn leiding waren de resultaten in de eerste seizoenshelft al niet denderend: vijftien zeges, zes gelijke spelen en zes nederlagen.

De club van linksback Bjorn Meijer en vleugelaanvaller Noa Lang staat nog op de vierde plaats in de Jupiler Pro League, maar AA Gent en Standard Luik staan daar nog maar een puntje onder. De bovenste vier clubs strijden na het reguliere seizoen in de play-offs nog om de landstitel. Vorig seizoen eindigde Club Brugge in de reguliere competitie vijf punten onder Royale Union Saint-Gilloise, maar na halvering van de punten en goede play-offs werd Brugge toch kampioen.

