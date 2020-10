Lampard zinspeelt op Chelsea-debuut herstelde Ziyech

Video Roy Keane over deceptie tegen Spurs: ‘Sommige spelers schande voor het logo van ManUnited’

9 oktober Roy Keane was als voetballer keihard en ook als analyticus houdt de Ier zich niet in. De 49-jarige Keane, jarenlang aanvoerder van Manchester United in de succesvolle periode onder manager Alex Ferguson, noemt het optreden van United vorige week tegen Tottenham Hotspur ‘schandalig’.