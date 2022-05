Lachen om een scheet kwam voormalig PSV’er Marcelo duur te staan bij Lyon

Met video Atlético wint voor het eerst sinds zes jaar weer eens een derby van Real Madrid

Atlético Madrid heeft de derby met Real Madrid gewonnen. Het duel in Wanda Metropolitano in Madrid eindigde in 1-0 voor de thuisploeg van coach Diego Simeone. Het is voor het eerst sinds februari 2016 dat Atlético van Real wint. In de voorgaande elf derby’s won Real zes keer en werd het vijf keer gelijk.

