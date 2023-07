Kylian Mbappé reageert op én lacht om reactie op ‘Saoedisch aanbod van 1 miljard euro’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met zijn salaris van 700 miljoen euro zou het totale kostenplaatje op één miljard euro uitkomen. Opmerkelijker is nog dat het voor slechts één seizoen zou zijn: Al-Hilal is bereid om de Fransman volgend jaar transfervrij te laten vertrekken naar Real Madrid.

Mbappé leeft de laatste maanden in onmin met zijn club Paris Saint-Germain. De aanvaller beschikt over een contract tot medio 2024, waardoor PSG hem deze zomer moet verkopen om een transfervrij vertrek volgend jaar zomer te voorkomen. Mbappé wil zijn contract echter het liefst uitdienen en in 2024 gratis vertrekken.