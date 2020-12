Kylian Mbappé opgelucht na 100ste goal voor PSG

Real Madrid sluit vorig seizoen af met kleine plus dankzij salarisof­fer

2 december Real Madrid heeft het vorige seizoen in financieel opzicht met een kleine plus afgesloten. De landskampioen boekte een winst van 313.000 euro. Door de impact van de coronacrisis, die vanaf maart toesloeg, vielen de inkomsten in het boekjaar (2019-2020) terug tot 714,9 miljoen euro. In het seizoen ervoor haalde de 'Koninklijke' nog 757,3 miljoen binnen.