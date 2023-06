Kylian Mbappé ontkent in statement geruchten, maar breuk met Paris Saint-Germain is aanstaande

Kylian Mbappé lijkt op weg naar de uitgang bij Paris Saint-Germain. In een officieel statement laat de Franse topaanvaller aan persbureau AFP weten dat hij nooit van plan is geweest om zijn tot medio 2024 lopende contract te verlengen. PSG moet hem deze zomer verkopen om een transfervrij vertrek te voorkomen.

Er ontstond de afgelopen dagen ophef omdat Mbappé de club zou hebben geïnformeerd dat hij zijn contract niet gaat verlengen. ,,Ik heb nooit met Paris Saint-Germain afgesproken om mijn contract opnieuw te verlengen’’, vertelt de aanvaller. ,,Ik heb het bestuur van de club op 15 juli 2022 op de hoogte gebracht dat ik mijn contract niet zou gaan verlengen.’’

Volgens Franse media zou hij de club daar afgelopen week pas van op de hoogte hebben gebracht in een brief, maar dat klopt volgens hem niet. Mbappé heeft naar eigen zeggen in de brief alleen bevestigd wat hij vorig jaar juli al heeft laten weten.

Daarmee bevestigt de topaanvaller dat hij in ieder geval bezig is aan zijn laatste periode in het shirt van Paris Saint-Germain. Omdat de club de aanvaller niet gratis wil laten vertrekken, moet Mbappé deze zomer worden verkocht. Volgens het Engelse The Times is Chelsea in de markt voor de aanvaller. Ook Manchester United strijdt volgens de Daily Mail om zijn handtekening.

Real Madrid

Le Parisien meldt juist dat Mbappé zijn zinnen heeft gezet op een overstap naar Real Madrid, dat al jarenlang flirt met de aanvaller. Nu Karim Benzema is vertrokken naar Al-Ittihad, is volgens de Franse krant de weg vrij voor de aanvaller om naar Madrid te verkassen.

Mbappé was ook dit seizoen weer de grote ster bij Paris Saint-Germain, dat de landstitel veroverde. De 24-jarige aanvaller was in de competitie goed voor 29 doelpunten en zes assists. Mbappé speelt sinds 2017 voor de Franse topclub. AS Monaco ontving 180 miljoen euro voor het megatalent.

