KV Mechelen blijft degradatie aanvechten en zoekt het hogerop

Begin deze maand besliste de geschillencommissie nog dat de verplichte degradatie van het aanvankelijk gepromoveerde Mechelen van kracht bleef. Een verrassing is de beslissing van de club om in beroep te gaan allerminst. ‘KVM’ heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn in de vermeende matchfixingzaak. ,,We zijn onschuldig‘’, benadrukte de bekerwinnaar van dit seizoen ook afgelopen weekend in een persbericht, nadat de geschillencommissie anders had geoordeeld. ,,Na een eerste lezing merken we dat de commissie gewoonweg niet ingaat op onze argumenten en vragen voor bijkomend onderzoek.‘’



Het gaat allemaal om een fraudezaak die ruim een jaar geleden speelde in de slotfase van het seizoen. Vier bestuurders van KVM uit die tijd worden veroordeeld voor competitievervalsing. Ook drie spelersmakelaars zijn schuldig bevonden aan illegale praktijken in het omkopingsschandaal in het Belgische profvoetbal.