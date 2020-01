Kunnen Virgil en Gini een jaar lang ongeslagen blijven in de Premier League?

Het was voor Liverpool de enige nederlaag in de Premier League in het vorige seizoen, maar in de tweede seizoenshelft waren er ook nog vier gelijke spelen: tegen Leicester City (1-1), West Ham United (1-1), Manchester United (0-0) en Everton (0-0) werden nog acht punten verspeeld. Het was voor City genoeg om te profiteren en na de prachtige goal van Vincent Kompany tegen Leicester City op maandag 6 mei was het wel duidelijk: City werd opnieuw kampioen. De ploeg van Pep Guardiola speelde vorig seizoen liefst 98 punten bij elkaar, een punt meer dan Liverpool. Slechts twee keer eerder pakte een team in de Premier League meer punten (City met 100 en 98 punten), maar het was voor Liverpool dus niet genoeg voor de eerste landstitel sinds 1990.