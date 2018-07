Kunnen Belgen stunten tegen titelfavoriet Brazilië?

De Braziliaanse bondscoach Tite kan in het kwartfinaleduel met België op het WK geen beroep doen op verdediger Danilo. De rechtsback liep tijdens de training een blessure op aan zijn linkerenkel en is de rest van het toernooi uitgeschakeld, heeft de Braziliaanse voetbalbond laten weten.



Tite zal waarschijnlijk voor Fagner als vervanger kiezen in het duel met de Belgen dat vrijdagavond in Kazan wordt gespeeld.



De 26-jarige verdediger van Manchester City liep eerder een dijbeenblessure op in de wedstrijd tegen Zwitserland. Daarvan was hij weer hersteld. Danilo heeft gevraagd of hij bij het team kan blijven en is begonnen aan zijn revalidatie.