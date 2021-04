Krul komt door promotie anders binnen bij Oranje: ‘Hoop op ervaring zoals WK in Brazilië’

Van den Brom loopt tweede plaats mis met Genk na bizarre slotfase

18 april Trainer John van den Brom heeft met Racing Genk de kans laten liggen om in de Belgische Jupiler Pro League de tweede plaats van Antwerp over te nemen. De Nederlander zag zijn elftal in een onderling duel op de laatste speeldag van de reguliere competitie een voorsprong van twee doelpunten weggeven: 3-2.