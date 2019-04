Krul kijkt uit naar terugkeer in Premier League: ‘Het wordt elk jaar beter’

InterviewDoelman Tim Krul (31) maakt na de zomer met Norwich City zijn rentree in de Premier League. Bij The Canaries hervond hij na een zware tijd zijn topvorm.

Met zijn armen in de lucht en een grote grijns op zijn gezicht vierde Tim Krul op het veld van Carrow Road afgelopen zaterdag de promotie naar de Premier League na een zege op Blackburn Rovers (2-1) in de voorlaatste speelronde. De vreugde over de vooraf onmogelijk geachte prestatie klinkt nog steeds door in zijn stem. ,,Ik kreeg kippenvel”, vertelt hij. ,,Met fantastisch voetbal hebben we dit bereikt. Dat maakt het nog specialer.”

Krul stond niet alleen in zijn euforie. De selectie vierde tot in de kleine uurtjes het succes in de binnenstad van Norwich. Voor hem persoonlijk vormt de terugkeer op het hoogste niveau in Engeland de voltooiing van een missie. De Hagenaar scheurde in oktober 2015 als speler van Newcastle United zijn kruisband in een duel met het Nederlands elftal. Door de blessure moest hij opnieuw beginnen.

Zware tijd

Quote Ik kon bij Brighton blijven, maar ik wilde elke week spelen Tim Krul ,,Een zware tijd”, beaamt Krul die na verhuurperiodes bij Ajax en AZ via Brighton bij Norwich belandde. ,,Ik nam een risico door hier te tekenen, maar ga uitdagingen niet uit de weg.” De liefde voor het spel woog voor de strafschoppenheld van het WK in Brazilië zwaarder dan zekerheid. ,,Ik had bij Brighton kunnen blijven. Alleen wilde ik elke week spelen.” Het enthousiasme van The Canaries overtuigde hem om in het Championship te gaan voetballen.

,,Trainer Daniel Farke en technisch directeur Stuart Webber namen contact met me op. Ze hadden een talentvolle groep spelers, maar misten nog enkele puzzelstukjes. Ik was er daar één van. Ze wilden me echt graag hebben. En de speelstijl sprak me aan.” Krul hoopte erop met Norwich, vorig seizoen als veertiende geëindigd, de play-offs om promotie te halen. Nu keert hij rechtstreeks terug in de Premier League.

,,De beste competitie ter wereld”, geeft Krul aan. ,,Elk jaar wordt het beter. Kijk maar naar het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur.” Zelf heeft hij met imponerende prestaties een belangrijk aandeel in het succes. Zoveel zelfs, dat de club zijn contract wil openbreken. ,,Ik vond het vooral heerlijk om weer elke week te spelen. Foutloos was ik natuurlijk niet. Maar wie kan dat wel zeggen? Zelfs David de Gea niet.”

160 duels

Krul probeert zijn onervaren ploeggenoten alvast voor te bereiden op de Premier League, de competitie waarin hij al 160 wedstrijden uitkwam. ,,Je weet dat je op je broek gaat krijgen. Dat geldt niet alleen voor ons, maar voor iedereen. Met Newcastle United eindigden we in het seizoen 2011/ 2012 als vijfde in de Premier League. Fantastisch, maar we verloren dat seizoen ook met 4-0 en 5-0. Elke club heeft daar mee te maken. Je moet je vooral niet gek laten maken.”

Het hoogtepunt van komend seizoen staat voor de achtvoudig international nu al vast. ,,Als het speelschema op 13 juni bekend wordt, ga ik meteen opzoeken wanneer we op bezoek gaan op St James’ Park. De fans van Newcastle United feliciteerden me direct met de terugkeer. Ik kan niet wachten om daar te keepen. Dat wordt zonder twijfel een geweldige ervaring.”