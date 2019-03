Kroos verdedigt keuzes Löw: ‘Verschuivingen niet zo dramatisch’

In Amsterdam verdedigde Kroos (29) vandaag de ingrijpende maatregelen van Löw, die in Duitsland veel stof deed opwaaien. ,,Er wordt alleen niet gediscussieerd over de sportieve beslissing, maar over alles eromheen’’, sprak de middenvelder van Real Madrid tijdens de persconferentie. ,,Ik ga ervan uit dat de bondscoach respectvol is geweest. Dat verdienen deze spelers ook.’’



Maar volgens Kroos kan de Mannschaft ook best zonder Müller, Boateng en Hummels. ,,We hebben nog steeds een goede ploeg. Eind vorig jaar was Jérôme er immers ook al niet bij en Thomas kwam meestal van de bank. Er verschuiven weliswaar dingen, maar het is niet zo dramatisch als dat het neergezet wordt. De ambitie om te winnen is bij mij niet veranderd. Ik zie ons niet als kansloos.’’