Kroatische captain Vida veroorzaakt penalty, maar wordt om andere reden gewisseld

Kroos haalt uit: 'Voor FIFA en UEFA zijn voetbal­lers slechts poppen'

11 november Voor de grote internationale voetbalbonden FIFA en UEFA zijn voetballers slechts poppen. Dat is de stellige overtuiging van de Duitse international Toni Kroos, inmiddels goed voor honderd interlands in de 'Mannschaft'. Volgens de middenvelder van Real Madrid zijn de spelers bijvoorbeeld machteloos als het gaat over de invoering van nieuwe competities en toernooien, zoals de Nations League en een mogelijke Europese Super League voor achttien topclubs.