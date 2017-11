Kroatië geeft ruime voorsprong op Grieken niet meer weg

Kroatië is het 28ste land dat zich heeft verzekerd van een plek op het WK van 2018. In het Karaiskaki Stadium in Piraeus kwam de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel, maar in de heenwedstrijd hadden de Kroaten zich al een riante uitgangspositie verschaft door met 4-1 te winnen.