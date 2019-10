Kroatië nadert plaatsing voor EK na zege op Hongarije

Negenklapper België als eerste land zeker van EK 2020 na grote zege op San Marino

10 oktober België heeft zich als eerste land geplaatst voor het EK 2020, dat in de zomer van volgend jaar in twaalf verschillende landen wordt gehouden. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez won vanavond in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel eenvoudig van San Marino: 9-0.