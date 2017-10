Kroatië mist ook Lovren en Kalinic

Eerder al was duidelijk in Kroatië dat middenvelder Mateo Kovacic, aanvaller Marko Pjaca en de verdedigers Vedran Corluka en Tin Jedvaj niet beschikbaar zouden zijn voor het beslissende tweeluik. Kroatië is koploper in groep I met zestien punten. IJsland heeft evenveel punten, maar een minder doelsaldo. Turkije en Oekraïne zijn met veertien punten ook nog in de WK-race.