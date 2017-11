Kroatië bidt voor snelle genezing van hamstring Mandzukic

Oudste wereldkampioen voetbal Hans Schäfer (90) overleden

13:25 Een Duits voetbalicoon is overleden. Het gaat om de vermaarde linksbuiten Hans Schäfer, die in 1954 in Zwitserland met het toenmalige West-Duitsland de wereldtitel veroverde en aanvoerder was van ´Die Mannschaft´ op de WK´s van 1958 en 1962.