Krijgt twaalftal van Bayern München tegen Freiburg nog een staartje? Thuisclub twijfelt over protest

Bayern München speelde gisteren in de uitwedstrijd tegen Freiburg (1-4) een kleine twintig seconden met twaalf man. Trainer Julian Nagelsmann bracht in de 85ste minuut Marcel Sabitzer en Niklas Süle in de ploeg, maar er ging maar één speler uit het veld.

Het ging mis met de wissel van de Franse aanvaller Kingsley Coman, die volgens het bord van de vierde man zou worden vervangen door de Oostenrijker Sabitzer. Op dat moment rende echter Corentin Tolisso naar de catacomben. Hij bleek vanwege maagkrampen op weg naar het toilet. Coman dacht zodoende dat zijn landgenoot werd gewisseld en bleef zelf staan.

De fout werd vrijwel direct opgemerkt door spelers van Freiburg, waarna de scheidsrechter het duel onderbrak en naar de zijlijn ging. ,,Ik merkte dat Niklas er in kwam en niemand er vanaf ging”, zei verdediger Nico Schlotterbeck van Freiburg tegen tv-zender Sky. ,,Het was verwarrend”, moest ook Bayern-trainer Julian Nagelsmann erkennen. ,,Maar het duurde maar een paar seconden en het had geen beslissende invloed op de wedstrijd.”

Bayern leidde op dat moment met 3-1. Of het voorval gevolgen heeft voor Bayern München is nog niet duidelijk, maar het screenshot met de elf veldspelers van Bayern werd in elk geval volop gedeeld op social media. De kans dat Bayern wordt bestraft lijkt niet groot, zo meldden Duitse media, die zich baseren op regels van de Duitse voetbalbond DFB.

Twijfel

Freiburg twijfelt of het protest moet aantekenen tegen de gang van zaken in de verloren competitiewedstrijd. ,,Ik ben ervan overtuigd dat wij geen bezwaar hoeven aan te tekenen, daar hebben we de reglementen voor”, zei coach Christian Streich van Freiburg.

,,We zijn gebonden aan deze regels en daar handelen we naar.” Een woordvoerder liet zondag weten dat de clubleiding nog geen besluit heeft genomen. Freiburg heeft tot maandag de tijd om een officieel protest in te dienen bij de Duitse bond DFB. Als de club dat niet doet, laat de DFB de zaak rusten.

