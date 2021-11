Kraker tussen Argentinië en Brazilië eindigt met Lionel Messi onbeslist, zorgen voor Uruguay

Argentinië en Brazilië hebben hun wedstrijd in de kwalificatie voor het WK in Qatar gelijkgespeeld. In het Argentijnse San Juan kwamen beide ploegen niet tot scoren: 0-0. Argentinië heeft 29 punten, zes minder dan het al gekwalificeerde Brazilië en is ook dicht bij kwalificatie.

Lionel Messi deed mee in de kraker tegen de Brazilianen. De 34-jarige spelmaker, die door fysieke ongemakken de laatste twee duels van zijn club Paris Saint-Germain had gemist, startte in de basis. Bij Brazilië ontbrak Neymar. De ploeggenoot van Messi bij PSG heeft een dijbeenblessure en neemt geen risico.

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni bracht Ajacied Lisandro Martínez in de tweede helft in de ploeg. Zijn Amsterdamse teamgenoot Nicolás Tagliafico bleef op de bank. Bij Brazilië kwam Ajacied Antony in de slotfase in de ploeg. Zeker in de tweede helft hadden de Brazilianen het betere van het spel, maar onder anderen Vinícius Júnior zag doelpogingen mislukken.

Slechte zaken Uruguay

Uruguay deed met het oog op deelname aan het WK opnieuw slechte zaken gedaan. De ploeg van trainer Óscar Tabárez verloor met 3-0 van laagvlieger Bolivia. Uruguay staat door de nederlaag voorlopig zevende in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule, waar de eerste vier landen zich uiteindelijk rechtstreeks plaatsen en de nummer 5 de play-offs in mag.

Uruguay verloor de laatste vier wedstrijden in de kwalificatie en deze slechte lijn werd tegen Bolivia doorgezet. Bij rust stond het al 2-0 voor de thuisploeg door doelpunten van Juan Carlos Arce en Marcelo Moreno. Na rust miste diezelfde Moreno een penalty en zorgde Carmelo Algaranaz ervoor dat Bolivia met tien man kwam te staan. Uruguay kon hier echter niet van profiteren. Tien minuten voor tijd maakte Arce zijn tweede doelpunt en was het duel beslist.

Luis Suárez begon op de bank bij Uruguay. De aanvaller van Atlético Madrid kwam direct na de rust in de ploeg, maar kon de wedstrijd niet omdraaien. Uruguay moet zich flinke zorgen maken over de huidige vormdip, maar er is hoop. La Celeste speelt nog tegen Paraguay, Venezuela, Peru en Chili. Paraguay en Venezuela staan onderaan in de groep en dus zijn er nog kansen genoeg om punten te pakken. Als de ploeg de vorm echter niet op tijd weet te vinden, dan dreigt er voor het eerst sinds 2006 een WK gespeeld te worden zonder Uruguay.

