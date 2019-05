Kovac: ‘Voor eigen fans afmaken’

Bij een zege op RB Leipzig had Bayern München zich kunnen verzekeren van de zevende titel op rij, maar Der Rekordmeister kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Door de zege van Borussia Dortmund tegen Fortuna Düsseldorf slonk het gat tot twee punten. ,,Hopelijk hebben we wat voor volgende week bewaard. Voor onze eigen fans willen we het dan afmaken", zei trainer Niko Kovac. Ook Thomas Müller klonk vastberaden. ,,Onze honger is groot. Er wacht nog een grote finale, waarin we het willen afmaken.”