Kortsluiting! Smerige overtreding kost verdediger Getafe ‘donkerrood’

Samenvatting Benzema met wereldgoal de reddende engel bij Real Madrid tegen Elche

13 maart Karim Benzema heeft Real Madrid aan een belangrijke zege op Elche geholpen. Op eigen bodem leek de ploeg van coach Zinedine Zidane opnieuw punten te gaan verspelen in de spannende titelrace in Spanje, maar daar was in de slotfase Benzema met zijn tweede treffer van het duel: 2-1. Met een prachtige volley met links bezorgde hij De Koninklijke zo toch nog de drie punten.