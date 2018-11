Kortrijk ontslaat De Boeck en stelt Vanderhaeghe aan

Salonremi­se? Deschamps gaat in Kuip voor de zege

18:39 Spelen om te winnen met de gedachte dat een gelijkspel voldoende is. Zo benadert Frankrijk de uitwedstrijd van vrijdag tegen het Nederlands elftal in de Nations League. ,,We willen ons graag van de groepswinst verzekeren. Daar zijn we voor gekomen”, zei bondscoach Didier Deschamps.