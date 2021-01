Koploper ManUnited laat verzwakt Liverpool met de schrik vrijkomen

Liverpool, na de remise 68 wedstrijden ongeslagen op Anfield in de Premier League, laten uitrazen en in de tweede helft toeslaan uit een spaarzame aanval, leek inderdaad de meest logische keuze. Ook met een gelegenheidsteam, waarin Georginio Wijnaldum startte in de basis, bleven The Reds levensgevaarlijk. Manchester United mocht de ranglijst aanvoeren, zelfs Solskjaer erkende dat het voetbal dit seizoen vaak te wensen overliet.



In de eerste helft kwam het verschil in pure klasse scherp naar voren. Liverpool dicteerde de wedstrijd en stichtte continu gevaar. Door een gebrek aan vorm bij de voorhoedespelers Roberto Firmino, Sadio Mané en Mohamed Salah bleef het 0-0. Schoten misten precisie en dribbels oogden stroperig. Geniale bevliegingen, waarop Liverpool vorig seizoen op lastige momenten kon vertrouwen, bleven grotendeels uit.