Koploper Leeds United verslaat Derby County in beladen duel

De kraker in het Championship werd voorafgegaan door een klein schandaal. Leeds United-coach Marcelo Bielsa had donderdagochtend een spion naar het trainingscomplex van Derby County gestuurd om de training van de tegenstander te bekijken. De medewerker van Leeds United bekeek de besloten training achter de afrastering rond het trainingsveld. Derby County belde de politie en liet hem verwijderen. Derby County-trainer Frank Lampard was niet blij met de actie van Bielsa en zei dat het spioneren 'tegen alle sportiviteit inging’. Bielsa excuseerde zich vanavond nog voor de wedstrijd voor het voorval. ,,Ik doe dit al bijna mijn hele carrière. Het is niet belangrijk of het legaal of illegaal was of goed of fout”, zei hij. ,,Voor mij is het voldoende dat trainer Frank Lampard vindt dat het niet goed is wat we gedaan hebben. Dan hadden we het misschien niet moeten doen.”