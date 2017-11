Koploper Club Brugge toont karakter met dubbele comeback

Arbitrale fout Valencia en FC Barcelona blijven ongeslagen na spraakmakende topper

22:37 De Spaanse topper tussen Valencia en FC Barcelona is geëindigd in een 1-1 gelijkspel na goals van Rodrigo en Jordi Alba. Beide ploegen blijven daardoor nog altijd ongeslagen dit seizoen, maar koploper FC Barcelona zal het minst blij zijn met de puntendeling. In de eerste helft werd namelijk een glaszuiver doelpunt niet toegekend door de arbitrage.