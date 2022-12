Koploper Arsenal sluit jaar af met vermakelijke zege op Brighton, City morst dure punten

Op bezoek in Zuid-Engeland lieten de mannen van Mikel Arteta er geen gras over groeien. Na 65 seconden lag de bal al in het net van de Brighton, dat dit seizoen met attractief en effectief voetbal het linkerrijtje van de Premier League wist te bereiken. Bukayo Saka maakte echter met een de vroege goal uit de rebound duidelijk dat er weinig te halen viel voor de ploeg van Roberto De Zerbi. Vlak voor rust leek de wedstrijd al grotendeels beslist toen Odegaard een afvallende bal uit een hoekschop in de touwen werkte.

In de tweede helft kreeg Brighton klap op klap te verwerken, maar herstelde zich steeds knap. Vlak na rust legde Eddie Nketiah namelijk via een rebound de bal voor de derde keer achter doelpunt Robert Sanchez. Na plotseling een treffer van Kaoru Mitoma werd alle hoop van het thuispubliek weer aan diggelen geschoten door Gabriel Martinelli, die Sanchez passeeerde na een bliksemsnelle counter.

Maar de thuisploeg gaf wederom niet op. Via Evan Ferguson kwam Brighton met nog een kwartier te spelen op 2-4, en in de 89ste minuut dacht Kaoru Mitoma de wedstrijd nog spannend te maken. De Japanner stond echter buitenspel, waardoor zijn ploeg aan de 6 minuten blessuretijd niet genoeg had om er nog een spannend duel van te maken.

City morst punten

Door de zege sluit Arsenal het kalenderjaar af met een voorsprong van 7 punten op de nummer 2: Manchester City. The Citizens morsten eerder op de dag kostbare punten. De ploeg van Pep Guardiola kwam in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen Everton. Erling Haaland maakte zijn 21ste(!) competitiedoelpunt van het seizoen, maar dankzij een prachtig doelpunt van Demarai Gray was het niet genoeg voor de zege.

Er leek vroeg in de eerste helft nog geen vuiltje aan de lucht voor City. Na een geniale aanval over veel schijven kon Riyad Mahrez voorgeven op Haaland, die op het juiste moment in het strafschopgebied opdook om de 1-0 binnen te schieten. De rest van het eerste bedrijf domineerde de thuisploeg, maar zonder extra doelpunten.

Het duel werd vanaf dat moment alleen maar aantrekkelijker, maar ondanks kansen aan beide kanten en een sterke slotfase van City, bleven de doelpunten uit. Door het gelijkspel kan Koploper Arsenal, als het vanavond wint van Brighton, de voorsprong op City vergroten tot 7 punten.

Newcastle botst op Leeds

Newcastle heeft met Sven Botman in de basis in eigen huis niet kunnen winnen van Leeds, waar Patrick Struijk achterin speelde en Crysencio Summerville inviel. De ploeg van Eddie Howe had met een zege de verrassende derde plek in de Premier League kunnen verstevigen, maar wist het doel in eigen huis niet te vinden (0-0).

Verder zag oud-Feyenoorder Marcos Senesi hoe zijn Bournemouth thuis met 0-2 onderuit ging tegen Crystal Palace. Bij Fulham was het wel feest, want daar werd in de 88ste minuut het winnende doelpunt binnengekopt door Joao Palhinha op aangeven van Kenny Tete, genoeg voor een 2-1 zege op Southampton.

