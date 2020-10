Koningskoppel Kane-Son helpt Spurs aan overwinning bij Burnley

In alle competities scoorde Son dit seizoen al tien keer in negen wedstrijden. Harry Kane is de laatste jaren de man met de meeste goals bij Spurs, maar de 27-jarige spits doet het dit seizoen ook geweldig als aangever: tien goals en negen assists in zijn eerste tien wedstrijden van dit seizoen. In de Premier League staat Kane na zes wedstrijden al op acht assists. Het record van meeste assists in een seizoen is 20, gedeeld door Thierry Henry (2002/2003) en Kevin de Bruyne (2019/2020).



Tottenham Hotspur, dat op eigen veld dit seizoen nog geen competitiewedstrijd heeft gewonnen, klom door de zege naar de vijfde plek met elf punten. Burnley bleef met een punt in de onderste regionen.



Steven Bergwijn ontbrak in de selectie van Tottenham Hotspur, dat het donderdagavond in België opneemt tegen Royal Antwerp FC in de tweede groepswedstrijd in de Europa League. De teruggekeerde Gareth Bale bleef op de bank. Bij Burnley was Erik Pieters niet van de partij.