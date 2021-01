Koningskoppel helpt Spurs aan ruime zege op Leeds United

Ondanks dat de ploeg van José Mourinho door de afgelaste midweekse wedstrijd wat meer rust had dan de tegenstander, was het vanaf de start niet flitsend wat Spurs liet zien. Het liet de bal aan Leeds en wachtte af, maar stond bij rust wel met 2-0 voor. Harry Kane maakte geen fout nadat de bal op de stip werd gelegd na een overtreding aan het adres van Steven Bergwijn, die even later zelf van dichtbij verzuimde de voorsprong te verdubbelen.

Uiteindelijk lukte dat Spurs door het ‘koningskoppel’ alsnog. Kane bracht Heung-Min Son in stelling, die zo zijn 100ste goal maakte in dienst van de Londense club. Het was bovendien al de negende assist van Kane op de Zuid-Koreaan dit seizoen, waarmee ze het record uit 1995/96 nu al geëvenaard hebben. Toen gaven Mike Newell en Stan Collymore eveneens negen assists op respectievelijk Alan Shearer en Robbie Fowler.



Kort na de pauze werd de voorsprong alweer verder uitgebreid. Vanuit een corner klopte Toby Alderweireld de niet vrijuit gaande Leeds-doelman Illan Meslier met het hoofd. Spurs nam steeds meer het heft in handen en dat resulteerde onder meer in een nieuwe kans voor Bergwijn. De Oranje-international stuitte op Meslier en zo staat zijn teller ook na vandaag nog altijd op nul treffers (en evenveel assists). De drie punten kwamen niet meer in gevaar, maar de rode kaart (twee keer geel) voor Matt Doherty was toch nog een domper voor Mourinho.