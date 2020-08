Koning van knock-outfase op rand afgrond: Zidane nooit eerder uitgeschakeld

ManCity-RealPlotseling staat Zinédine Zidane met Real Madrid op de rand van de afgrond, nu hij vanavond in en tegen Manchester City (21.00 uur) een 1-2 thuisnederlaag moet weg zien te poetsen. Zidane staat voor een historische uitschakeling in de knock-outfase, al bewees hij in het verleden knap zijn rug te kunnen rechten.

Zidane zal niet één nachtje wakker hebben gelegen in aanloop naar het tweede treffen met Manchester City. De Franse oefenmeester ging wel vaker onderuit in knock-outduels, maar zag zijn ploeg na 180 minuten toch telkens als winnaar uit de strijd komen. Wolfsburg (2016, 2-0), Atlético Madrid (2017, 2-1) en Juventus (2018, 1-3) mochten na een succesvol heenduel ruiken aan de volgende ronde, maar uiteindelijk bleek Real oppermachtig.

Volledig scherm © AFP

In totaal stond Zidane, die tussen 2016 en 2018 tropenjaren kende als oefenmeester van De Koninklijke, in negen tweeluiken aan het roer. Achtereenvolgens AS Roma, Wolfsburg, Manchester City, Napoli, Bayern München, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus en nogmaals Bayern München legden het af tegen de dertienvoudig winnaar van de cup met de grote oren. Zidane leidde zijn team in drie opeenvolgende seizoenen naar de eindzege, een record. Nooit werd Zidane uitgeschakeld in de knock-outfase van het meest prestigieuze toernooi.

Pep Guardiola

De cijfers in knock-outwedstrijden onder de Fransman zijn verbluffend. In negentien ontmoetingen won hij dertien keer, ging hij dus vier keer onderuit en speelde hij tweemaal gelijk. Nu staat Real Madrid op de rand van uitschakeling, nadat Manchester City in de eerste wedstrijd voor de coronabreak in Madrid met 1-2 te sterk was. Erg veel hoop biedt het verleden niet voor Pep Guardiola en zijn mannen, want in de halve finale van het seizoen 2015/2016 werden de Engelsen door Real uit het toernooi geknikkerd. Na de 0-0 in Engeland maakte de latere winnaar het in eigen huis af, door met 1-0 te zegevieren. Tevens verloor Zidane als eindverantwoordelijke nooit van een Engelse ploeg.

Volledig scherm Kevin de Bruyne rent weg na zijn goal in Madrid. © AFP

Afgelopen seizoen werd Real Madrid al in de achtste finale van de Champions League uit het toernooi geknikkerd. Ajax vernederde de grootmacht in eigen huis (1-4), nadat het thuis tegen een 1-2 nederlaag was aangelopen. Juist in die wedstrijd ontbrak Zidane op de trainersstoel. Nadat hij in 2018 zijn kortstondige afscheid aankondigde, nam Julen Lopetegui het stokje over. Hij moest na enkele maanden al het veld ruimen en werd vervangen door Santiago Solari. Hij zag zijn ploeg een legendarische nederlaag tegen Ajax leiden.

In de heenwedstrijd won City dankzij doelpunten van Gabriel Jesus en Kevin de Bruyne. Isco deed na een uur spelen nog iets terug, maar kon uiteindelijk een thuisnederlaag niet voorkomen. Na de coronapauze zette Real Madrid in eigen land een ongekende eindspurt in, die leidde tot de Spaanse landstitel. Manchester City kon daarentegen het gapende gat met Liverpool niet dichten, maar speelde zich sterk naar de tweede plaats.