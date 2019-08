Kompany voorlopig geen trainer meer bij Anderlecht: ‘Hij moet meer speler zijn’

Die verandering moet Kompany in staat stellen zich meer te concentreren op zijn wedstrijd. Kompany zal vanaf nu wel de vaste aanvoerder van Anderlecht zijn, waar de band in de afgelopen wedstrijden nog werd gedragen door Sami Nasri. “Vincent moet meer speler zijn tijdens de wedstrijden”, verklaarde de coach uit Wales het nieuwe plan. Davies deed dit seizoen al de persconferenties rondom de wedstrijden. Hij was de afgelopen zes jaar jeugdtrainer bij Manchester City, de club waar Vincent Kompany elf jaar speelde. Vorig seizoen was Davies hoofd jeugdopleiding bij de Engelse kampioen. Eerder was hij alleen in 2008 even hoofdtrainer bij Chester City in de Engelse League Two.

“Hij moet in staat zijn de ploeg echt te leiden op het veld,” zei Davies over Kompany. ,,Natuurlijk twijfelt er niemand aan dat hij dat kan, maar het is belangrijk dat hij tijdens de match louter één van de spelers is. Zo zal ik, samen met mijn technische staf, de tactiek naast het veld helemaal op mij nemen. Want je kan dan wel sommige zaken vooraf plannen, tijdens een match gebeuren er toch altijd verrassende dingen. Die pak ik op mij,” zegt Davies.

“Kijk, we zijn volop op zoek. Naar de spelers die het best in ons systeem en filosofie passen, maar ook naar de juiste omkadering ernaast. We leren elkaar allemaal nog maar pas volop kennen en zoeken onze weg in deze nieuwe situatie. Zo zijn we tot deze beslissing gekomen. De ploeg heeft stabiliteit nodig, laat dat duidelijk zijn. Vinnie houdt echter zo hard van de club, dat hij altijd alles wil geven voor Anderlecht. Elke dag. Dit moet ons toelaten efficiënter en meer resultaatgericht te werken. Op wedstrijddagen zal Kompany zich louter concentreren op de wedstrijden. Van die duidelijkere hiërarchie kan de club alleen maar de vruchten van plukken.”

Collectief

Davies vervolgde zijn uitleg als volgt: “Ik wil ook benadrukken dat dit echt niet gaat om mij of ‘Vinnie’, maar om Anderlecht en zijn fantastische supporters. Het enige wat telt, is dat we elke wedstrijd leren en beter worden om zo snel mogelijk punten te pakken. Als we winnen morgen, zetten we een kleine stap in de goeie richting. Als we verliezen, zullen we weer veel geleerd hebben.”



Opvallend was dat Kompany afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd bij KV Kortrijk (4-2 verlies) zelf ook zeker niet vrijuit ging. “Wanneer we goals tegen krijgen, is dat niet de fout van één speler maar van het collectief. Iedereen maakt fouten. We kunnen niet meer vragen van iedereen om hun best te doen. Gisteren dacht ik nog een vrije dag te hebben en ben ik mijn familie gaan oppikken om iets samen te doen, maar uiteindelijk draaide ook dat uit op een dagje Anderlecht en analyse. We willen zo snel mogelijk beter worden. Onze zaken op orde krijgen. Zodat Anderlecht eindelijk weer kan tonen dat het de beste ploeg van het land is. Neen, dat zal de komende weken niet makkelijk worden met matchen tegen Genk, Standard, Antwerp en Club Brugge. Maar geef ons de nodige tijd en dan ben ik er 100 procent zeker van dat de resultaten volgen.”