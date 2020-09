Kökcü komt bij debuut voor Turkije niet langs tien Serven

Leno vervangt Trapp onder de lat in Bazel

5 september Joachim Löw wisselt voor de tweede wedstrijd in de Nations League van keeper. Met Kevin Trapp onder de lat incasseerde Duitsland donderdag in Stuttgart tegen Spanje diep in de blessuretijd de gelijkmaker incasseren (1-1). Zondag tegen Zwitserland krijgt Bernd Leno de kans zich te laten zien in het doel.