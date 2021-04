Koeman zwijgt over Super League en haalt uit naar UEFA: ‘Ze denken alleen aan geld’

VideoOndanks vele vragen over de Super League hield Ronald Koeman vanmiddag zijn lippen stijf op elkaar tijdens de afsluitende persconferentie voor het competitieduel van morgenavond met Getafe. ,,Ik ben niet de man die hier iets over moet zeggen, dat is de president. Ik moet deze club voorbereiden op een belangrijke wedstrijd.”

FC Barcelona is met Real Madrid overgebleven na het aanvankelijk uit twaalf clubs bestaande initiatief van de Super League. ,,Er is sinds zondag veel veranderd”, zei Koeman vanmiddag. ,,Daar wil ik het bij laten. Dat is ook het verstandigst. Wat ik nu het meeste wil, is het beste voor deze club. Voor de rest gaan we het zien. Maar als iemand iets moet zeggen hierover, dan is het toch echt de president. Niet ik. Mijn taak is Barcelona klaar te stomen voor het duel met Getafe.”

Juventus-baas geeft Boris Johnson de schuld

De tussenkomst van de Engelse premier Boris Johnson heeft het voortijdig einde van de Super League ingeluid. Dat is de stellige overtuiging van Andrea Agnelli, voortrekker van het plan. Lees hier de reactie van de voorzitter van Juventus. Van de twaalf clubs die aan het praten waren over de oprichting van een Super League, zijn alleen FC Barcelona en Real Madrid nog over. De zes Engelse topclubs Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur stapten er gisteravond laat, onder grote druk van fans, uit. Eerder vandaag volgden Atlético Madrid, Internazionale, AC Milan en Juventus.

Luister voor het laatste nieuws naar de AD Nieuws Update:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Ronald Koeman. © EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Koeman was over de Super League niet loslippig. Wel zei hij achter een twitterbericht van verdediger Gerard Piqué te staan. Daarin stond: ‘Voetbal is voor de fans. Vandaag meer dan ooit.’ Koeman haalde ook uit naar de Europese voetbalbond. ,,De UEFA luistert niet naar voetbalmensen, ze denken alleen maar aan geld. Dat geldt ook voor La Liga. Kijk naar het competitieschema, morgen spelen we pas om 22.00 uur.’’

FC Barcelona won afgelopen weekeinde de beker en hoopt de komende weken ook de landstitel binnen te halen. ,,We liepen op een gegeven moment ver achter, maar nu moeten we laten zien dat we de titel kunnen winnen”, aldus Koeman, die niet kan beschikken over de geblesseerd geraakte Martin Braithwaite en de al langer afwezige Philippe Coutinho en Ansu Fati.