Koeman zei nee tegen West Ham United

Door Sjoerd Mossou



Koeman wil voorlopig een rustperiode inlassen alvorens aan een nieuwe klus te beginnen. Daarnaast wil hij zich volgens zijn management zorgvuldig voorbereiden op een nieuwe stap in zijn loopbaan. West Ham heeft inmiddels David Moyes benoemd als trainer.



Bilic werd twee weken geleden ontslagen bij de Londense club. Een avontuur bij West Ham, dat in grote sportieve en bestuurlijke zorgen verkeert, kwam voor Koeman gevoelsmatig te vroeg. Naast West Ham toonde nog een club uit de Premier League interesse in Koeman, maar ook op die flirt gaat de trainer niet in.



Het is geen geheim dat Koeman een serieuze kandidaat is om bondscoach te worden bij het Nederlands elftal. De KNVB geeft voorlopig prioriteit aan de aanstelling van een technisch directeur, alvorens een nieuwe bondscoach te benoemen. Concreet contact is er met Koeman nog niet gelegd.