Koeman voert de druk op: ‘De komende drie duels móeten we winnen’

Robinho ook in hoger beroep veroor­deeld tot negen jaar celstraf

10 december Robinho is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van negen jaar wegens zijn rol in een groepsverkrachting van een 22-jarige Albanese vrouw in een nachtclub in Milaan in 2013. Het hof in Milaan achtte hem schuldig aan de tenlastelegging en bevestigde het eerdere vonnis van de rechtbank in 2017.