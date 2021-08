Koeman uit felle kritiek op speler Moriba die contract niet wil verlengen: ‘Geld is niet alles’

De in Guinee geboren jeugdinternational van Spanje brak in de tweede helft van vorig seizoen door in het eerste elftal van Barça en kwam tot 14 optredens voor de hoofdmacht van de club in La Liga. ,,Ik heb twee of drie weken geleden met hem gesproken, meer als persoon dan als Barça-coach. Hij is 18, hij is jong, heeft de kans gehad om in het eerste elftal te spelen en is de toekomst van de club. Maar hij zit nu in een situatie waarin hij niet zal spelen. Ik weet wat de club de speler wil bieden. Mijn advies zou zijn dat geld niet alles is, maar wedstrijden spelen des te meer. De speler en zijn mensen denken daar anders over en dat is voor mij teleurstellend”, vertelde Koeman tijdens een persconferentie.