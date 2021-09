Koeman na nieuwe zeperd Barça: ‘Heb een probleem als mensen binnen de club de situatie niet herkennen’

Met ‘de situatie’ doelt Koeman op de smalle selectie en de vele blessures. ,,We hebben niet eens een rechtsbuiten. Ik vind het allemaal niet zo vreemd hoor. We hebben op dit moment niet het geluk en ook niet de echte klasse voorin. We leven in een wereld waarin blijkbaar dat als je verliest dat er geen vertrouwen is en als je wint is dat vertrouwen er wel. Nee, de Champions League gaan we niet winnen.’’