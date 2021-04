Koeman met tweede Copa del Rey in illuster rijtje

Samenvatting Meevaller voor Koeman na nederlaag in El Clásico: Atlético laat punten liggen bij Real Betis

12 april Atlético Madrid heeft de koppositie in La Liga weer terug, maar de ploeg van Diego Simeone liet wel twee punten liggen in de Spaanse titelrace. De uitwedstrijd bij Real Betis eindigde in 1-1.