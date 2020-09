Koeman loopt in Barcelona niet meteen als een olifant door de porseleinkast

Door Edwin Winkels



Ronald Koeman is niet naar FC Barcelona gekomen om als een olifant door de toch al wankele porseleinkast te stampen. Zijn eerste opstelling, zaterdag in het Estadi Johan Cruyff, was meteen een statement: rebel Lionel Messi, tegen zijn zin gebleven, stond na slechts vijf dagen trainen in de basis van een oefenpotje tegen Nàstic uit Tarragona, een ploeg van twee divisies lager.