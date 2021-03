Koeman lachende derde na gelijkspel in Madrileense derby

Na een kwartier spelen kwam Atlético Madrid al op voorsprong. Na goede passes van rechtsback Kieran Trippier en rechtshalf Marcos Llorente werd Suárez gelanceerd en met buitenkantje rechts passeerde de spits uit Uruguay de Belgische doelman Thibaut Courtois van Real Madrid. Het team van Diego Simeone leek hard op weg naar een krappe zege in de derby, maar in de 88ste minuut maakte Karim Benzema gelijk op aangeven van Casemiro. Atlético leidt nu met 59 punten, gevolgd door Barcelona met 56 punten en Real Madrid met 54 punten. De lijstaanvoerder heeft nog een wedstrijd minder gespeeld.



Door de mindere resultaten van Atlético Madrid in de afgelopen weken ligt de titelstrijd in Spanje weer volledig open. Ronald Koeman had voor de Madrileense derby aan de Spaanse pers al laten weten te hopen op een zege voor Real Madrid, maar zal ook niet ontevreden zijn met dit resultaat. FC Barcelona won de laatste acht uitduels in La Liga en is al zestien competitieduels ongeslagen. Gisteravond won de ploeg van Koeman in Pamplona met 0-2 van Osasuna door goals van Jordi Alba en invaller Ilaix Moriba, allebei op aangeven van Lionel Messi.