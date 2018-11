Koeman in de wachtkamer: Er komt een moment dat we meer horen

Door het bemoedigende gelijkspel lijken Koeman en zijn assistent Chris van der Weerden weer even vooruit te kunnen bij de tobbende Turkse topclub. Maar wat vandaag is, kan morgen weer anders zijn, weet Koeman zelf ook. ,,Er is maar één persoon die daarover kan beslissen en dat is de president (Ali Koç, red.). Chris en ik hebben nu een contract bij de club en doen ons werk. Er komt een moment dat we meer horen over onze toekomst. Dat kan maandag zijn, volgende week of over een maand. Tot die tijd doen we ons best voor de club", zegt Koeman vandaag op de clubwebsite. Turkse media schrijven dat hij kandidaat is om Cocu definitief op te volgen.



Koeman kijkt positief terug op de kraker tegen koploper Galatasaray, waarin Fenerbahçe zich terugknokte van een 2-0 achterstand. ,,We hadden een plan en voerden dat goed uit. In de eerste helft kregen we meer kansen en ondanks de tegengoals bleven we vasthouden aan ons plan - de spelers toonden een fantastische discipline. Het is jammer dat we na de 2-2 de winnende niet konden maken, want de kansen waren er zeker.”



De meest opvallende keuze van Koeman, die zijn elftal op meerdere posities wijzigde, was een basisplaats voor de onder Cocu in ongenade gevallen Mathieu Valbuena. De kleine Fransman groeide prompt uit tot man van de wedstrijd met een doelpunt en assist. ,,Dat betekent niet dat ik onenigheid had met Phillip. Ik heb me altijd ondergeschikt gemaakt aan zijn manier van spelen en zijn keuzes geaccepteerd. Maar ik kan er wel anders over denken. Daarom speelde Mathieu en sommigen zullen daar verrast door zijn, maar daarom ben ik trainer, en dit is mijn voetbalvisie.”



Na het laatste fluitsignaal brak er een massale vechtpartij uit tussen spelers en staf van beide ploegen. ,,Ik liep terug naar de bank en zag opeens allemaal mensen met elkaar op de vuist gaan. Het is goed om te vechten voor je zaak, maar niet op deze manier. Het is jammer want het leidt de aandacht af van ons goede spel. Ik werd niet gelukkig van wat ik zag.”