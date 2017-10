Koeman houdt moed na nieuwe nederlaag: 'Zal vechten voor mijn baan'

,,Dit resultaat stelt me teleur, maar we gaan door. Ik zal voor mijn baan mijn uiterste best doen. Maar ik heb al het gedoe en alle vragen niet in de hand.''

Koeman heeft met Everton in zeven wedstrijden pas twee keer gewonnen in de Premier League. De zestiende plek, met slechts zeven punten, is ver beneden alle verwachtingen gezien de recente investeringen van circa 150 miljoen euro in de spelersgroep. ,,Ik mag niet klagen over de inzet van mijn spelers tegen Burnley. Ze hebben er alles aangedaan. We halen echter te weinig rendement uit ons balbezit. We scoren gewoon te weinig.''