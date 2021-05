Koeman hoeft niet te vrezen voor Xavi: Barça-icoon tekent bij in Qatar

Van den Brom schiet weinig op remise tegen Anderlecht

12 mei Het duel tussen KRC Genk en Anderlecht in de play-offs om het Belgische landskampioenschap is geëindigd in een 1-1-gelijkspel. In de jacht op Club Brugge schieten beide ploegen daar niet veel mee op. Genk van coach John van den Brom komt op 35 punten, vier minder dan de koploper. Anderlecht volgt op 32 punten. Club speelt donderdag tegen Antwerp.