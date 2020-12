Koeman: ‘Het is jammer dat De Ligt bij Juventus speelt en niet bij Barcelona’

Ronald Koeman vindt het jammer dat Matthijs de Ligt bij Juventus speelt en niet bij Barcelona. Dat zei de Nederlandse coach maandag op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Juventus. Ook mopperde hij over het speelschema in de Spaanse competitie. Barcelona verloor zaterdagavond van Cádiz in een uitwedstrijd die om 21.00 uur begon. Dinsdagavond staat alweer de topper tegen De Oude Dame op het programma.

,,Het is jammer dat Matthijs de Ligt bij Juventus speelt en niet bij Barcelona. Maar dat is al zo gelopen voordat ik hier kwam als coach. Ik ken hem goed en hij heeft ondanks zijn jonge leeftijd al veel ervaring. Hij kan de beste van de wereld worden en hij is ook een goede jongen. Hij wil zich elke dag verbeteren en het is jammer dat hij niet hier speelt", zo begon Koeman de persconferentie vol lof over De Ligt, die hij dinsdagavond zal treffen.

Naast die lovende woorden was Koeman vooral ook geïrriteerd door de late speeltijden in de Spaanse competitie. Voordat zijn ploeg zaterdag terug was in Barcelona vanuit Cádiz, wat in het zuidwesten van Spanje ligt, was het half vier in de nacht. ,,Dat kan eigenlijk niet als je dinsdag al weer moet voetballen. Wie verzint dat?", zei Koeman, ook nog wat geïrriteerd over de 2-1-nederlaag. De Catalanen verloren bij de promovendus alweer voor de vierde keer dit seizoen in La Liga en staan slechts negende met veertien punten uit tien duels.

Volledig scherm Koeman verloor zaterdag alweer voor de vierde keer dit seizoen in La Liga. © AP

Champions League

In de Champions League gaat het de mannen van Koeman beter af. Blaugrana behaalde Europees meer punten dan in de competitie, met vijftien punten uit vijf groepswedstrijden. De wedstrijd thuis tegen Juventus gaat alleen nog om groepswinst. Ondanks de goede reeks is Koeman er niet gerust op dat er weer drie punten gehaald worden door het drukke schema: ,,Wij hebben als enige ploeg in La Liga al vijf uitwedstrijden gespeeld om 9 uur 's avonds. Als je vervolgens woensdag weer moet voetballen, heb je nog een dag extra om te herstellen, maar nu niet.”

De oud-verdediger was erg boos over de nederlaag in Cádiz. ,,Vooral de manier waarop we doelpunten tegen krijgen. Ook in eerdere duels, ze zijn soms moeilijk te accepteren. Dat heb ik de spelers duidelijk gemaakt.” Het verschil met koploper Atlético Madrid bedraagt al 12 punten. ,,De verantwoordelijkheid daarvoor ligt altijd bij de trainer. Hij bepaalt de opstelling, hij voert de wissels door. Maar het is om ongelukkig van te worden, de manier waarop we sommige partijen verliezen.”

Messi vs Ronaldo

Morgenavond is het eindelijk weer eens Messi tegen Ronaldo. De Portugees kon niet meedoen in het vorige duel (0-2 Barcelona) door een positieve coronatest. De laatste keer dat de twee wereldsterren tegenover elkaar stonden was in mei 2018, toen het 2-2 werd in het competitieduel tussen FC Barcelona en Real Madrid.

Koeman kijkt uit na de wedstrijd tussen de twee: ,,Het is geweldig dat deze twee voetballers al zo lang zo’n hoog niveau halen. Het zijn de twee beste spelers van de laatste 10 à 15 jaar. Ze zijn verschillend, maar kunnen allebei ongelooflijke statistieken overleggen. Ik hoop dat alle voetballiefhebbers weer mogen profiteren van hun rivaliteit.”

Op een mogelijk vertrek van Messi, die niet bepaald gelukkig oogt, ging Koeman niet in. “Ik praat alleen met hem over ons spel, zoals ik dat altijd met belangrijke spelers doe. Op andere zaken heb ik toch geen invloed. Mijn taak is Messi zo goed mogelijk te laten presteren.”

Volledig scherm De laatste confrotatie tussen de twee was op 6 mei 2018, toen het 2-2 werd tussen Barcelona en Real Madrid. © REUTERS

Blessures

Koeman beschikt in de wedstrijd tegen Juventus niet over zijn hele selectie. De Catalanen hebben dit seizoen te maken met de nodige blessures. Pique, Fati, Roberto en Umtiti zijn de spelers in de ziekenboeg. Tegen Cádiz kwam Ousmane Dembélé daar nog bij. De Fransman viel geblesseerd uit vanwege een hamstringblessure. De geboren Zaandammer denkt dat het drukke schema heeft geleid tot de vele blessures bij Barcelona.